Esta es la lista de nominados a los Latin Grammy 2020

Los Premios Latin Grammy que se transmitirán en vivo el 9 de noviembre desde Miami a través de Univision, con presentaciones virtuales desde varias partes del mundo ya tienen sus nominados.

Entre los artistas argentinos nominados se encuentran Wos, Nathy Peluso, Cazzu, Nicki Nicole y Conociendo Rusia por la terna Mejor nuevo artista. También se encuentran en la larga lista estrellas como Bad Bunny, Karol G, J Balvin, Ozuna y más.

Estos son los nominados.

GRABACIÓN DEL AÑO:

“China” de Anuel AA, Daddy Yankee y Karol G con Ozuna y J Balvin

“Cuando estés aquí” de Pablo Alborán

“Vete” de Bad Bunny

“Solari Yacumenza” de Bajofondo con Cuareim 1080

“Rojo” de J Balvin

“Tutu” de Camilo con Pedro Capó

“Lo que en ti veo” de Kany García y Nahuel Pennisi

“Tusa” de Karol G y Nicki Minaj

“René” de Residente

“Contigo” de Alejandro Sanz

ÁLBUM DEL AÑO:

“YHLQMDLG”de Bad Bunny

“Oasis” de J Balvin y Bad Bunny

“Colores” de J Balvin

“Por primera vez” de Camilo

“Mesa para dos” de Kany García

“Aire (versión día)” de Jesse & Joy

“Un canto por México, Vol. 1” de Natalia Lafourcade

“Pausa” de Ricky Martin

“La conquista del espacio” de Fito Páez

“Cumbiana” de Carlos Vives

CANCIÓN DEL AÑO:

“ADMV” de Maluma

“Bonita” de Juanes y Sebastián Yatra

“Codo con codo” de Jorge Drexler

“El mismo aire” de Camilo

“For Sale” de Alejandro Sanz y Carlos Vives

“#elmundofuera (improvisación)” de Alejandro Sanz

“Lo que en ti veo” de Kany García y Nahuel Pennisi

“René” de Residente

“Tiburones” de Ricky Martin

“Tusa” de Karol G y Nicki Minaj

“Tutu”de Camilo con Pedro Capó

MEJOR NUEVO ARTISTA:

Anuel AA

Rauw Alejandro

Mike Bahía

Cazzu

Conociendo Rusia

Soy Emilia

Kurt

Nicki Nicole

Nathy Peluso

Pitizion

Wos

MEJOR ÁLBUM VOCAL POP CONTEMPORÁNEO:

“Spoiler” de Aitana

“Prisma” de Beret

“Por primera vez” de Camilo

“Más futuro que pasado” de Juanes

“Pausa” de Ricky Martin

MEJOR ALBÚM VOCAL POP CONTEMPORÁNEO:

“La metamorfosis” de Reyli Barba

“Compadres” de Andrés Cepeda y Fonseca

“Trece” de Andrés Cepeda

“¡Spangled!” de Gaby Moreno y Van Dyke Parks

“Mirándote a los ojos” de José Luis Perales.

MEJOR CANCIÓN POP:

“Amor en cuarentena” de Raquel Sofía

“Bonita” de Juanes y Sebastián Yatra

“Cuando estés aquí” de Pablo Alborán

“Tutu” de Camilo con Pedro Capó

“Una vez más” de Ximena Sariñana.

MEJOR FUSIÓN/INTERPRETACIÓN URBANA:

“China” de Anuel AA, Daddy Yankee y Karol G con Ozuna y J Balvin

“Hablamos mañana” de Bad Bunny, Duki y Pablo Chill-E

“Azul”de J Balvin

“Cántalo” de Ricky Martin, Residente y Bad Bunny

“Yo x ti, tu x mí” de Rosalía y Ozuna.

MEJOR INTERPRETACIÓN DE REGAETTÓN:

“Yo perreo sola” de Bad Bunny

“Morado” de J Balvin

“Loco contigo” de DJ Snake y J Balvin con Tyga

“Porfa” de Feid y Justin Quiles

“Chicharrón” de Guaynaa con Cauty

“Te soñé de nuevo” de Ozuna;

“Si te vas” de Sech y Ozuna

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA:

“Emmanuel” de Anuel AA

“YHLQMDLG” de Bad Bunny

“Oasis” de J Balvin y Bad Bunny

“Colores” de J Balvin

“Ferxxo (Vol 1: M.O.R.)”de Feid

“Nibiru” de Ozuna

“1 of 1”de Sech

“Easy Money Baby” de Myke Towers.

MEJOR CANCIÓN DE RAP/HIP HOP:

“Antes que el mundo se acabe” de Residente

“Baile del dinero” de Anuel AA

“Goteo”de Duki

“Kemba Walker” de Eladio Carrion y Bad Bunny

“Medusa” de Jhay Cortez, Anuel AA y J Balvin.

MEJOR CANCIÓN URBANA:

“Adicto” de Tainy, Anuel AA y Ozuna

“Muchacha” de Gente de Zona y Becky G

“Rave de Favela” de MC Lan, Anitta, BEAM y Major Lazer

“Rojo" de J Balvin

“Yo x ti, tú x mí” de Rosalía y Ozuna.

MEJOR ÁLBUM DE ROCK:

“Jueves” de El Cuarteto de Nos

“Seremos primavera" de Eruca Sativa

“Undotrecua” de Miguel Mateos

“¿Dónde jugarán lxs niñxs? (Desde el Palacio de los Deportes)” de Molotov

“Incomunicación” de Vetamadre.

MEJOR CANCIÓN DE ROCK:

“Biutiful” de Mon Laferte

“Bola de fuego” de Chancho En Piedra

“Creo” deEruca Sativa

“Mario Neta” de El Cuarteto de Nos

“Yo me lo merezco”de Santana con Buika.

MEJOR ÁLBUM DE POP/ROCK:

“La que manda” de Gina Chávez

“Cabildo y juramento” de Conociendo Rusia

“Acabadabra” de Juan Galeano

“Pangea”de Los Mesoneros

“La conquista del espacio”de Fito Páez.

MEJOR CANCIÓN DE POP/ROCK:

“Dolerme” de Rosalía

“La canción de las bestias” de Fito Páez

“Quiero que me llames” deConociendo Rusia

“Quiero vivir” de Draco Rosa

“Últimas palabras” de Los Mesoneros.

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA:

“Sobrevolando” de Cultura Profética

“Disco estimulante” de Hello Seahorse!

“2030” de Louta

“Miss Colombia” de Lido Pimienta

“Ubicación en el tiempo real” de Barbi Recanati.

MEJOR CANCIÓN ALTERNATIVA:

“Buenos Aires” de Nathy Peluso

“Caracoles” de Cultura Profética

“Carapazón” de Eruca Sativa

“Chilango Blues” de Mon Laferte

“En cantos” de iLe y Natalia Lafourcade.

VIDEO

—Mejor video musical versión corta: “Saci (remix)”, BaianaSystem & Tropkillaz; “Rojo”, J Balvin; “Cubana”, Bivolt; “Para ya”, Porter; “TKN”, Rosalía & Travis Scott.

—Mejor video musical versión larga: “Una vuelta al sol”, Amaia; “The Warrior Women of Afro-Peruvian Music”, Just Play Peru; “Los Tigres del Norte at Folson Prison”, Los Tigres del Norte; “Relato de la memoria futuro”, Siddhartha; “El mundo perdido de cumbiana”, Carlos Vives.