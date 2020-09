El llamativo emprendimiento comercial de Brancatelli junto a su suegro macrista

Diego Brancatelli abrirá un supermercado de precios más bajos que los cuidados con el objetivo de "ayudar a la gente" en la crisis que atraviesa el país. Para dar un paso hacia el cierre de "la grieta", el periodista y funcionario se asoció con su suegro macrista para lleva adelante este emprendimiento.

"Vamos a poner un supermercado, que no es un supermercado tradicional sino uno 'low cost', o bajo costo, un mercado social para que la gente pueda acceder a mejores precios. Armamos nosotros las góndolas. me encanta. No solamente cómo privado sino que la idea es ayudar a la gente", comentó Brancatelli en el programa "Informados de todo"

Y agregó: "Se va a llamar Don Ahorro y la propuesta es tener precios más bajos que los que figuran en la lista de los llamados 'Precios cuidados'. La idea es inaugurar a mediados de octubre si los tiempos lo permiten".

Sobre la inversión que realizará con su suegro aseguró: "Teníamos una plata y en vez de comprar dólares lo que decidimos fue poner un supermercado y contratar gente".