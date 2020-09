Cristian Sancho habló de la discriminación que sufrió tras sus dichos

Días atrás Cristian Sancho en una entrevista con la revista Caras se mostró a favor de la diversidad sexual y sus dichos generaron un gran revuelo mediático. Anoche, invitado a PH, Podemos hablar, habló sobre las tristes reacciones que tuvo la gente en la calle y la discriminación que sufrió en el último tiempo.

"Yo nunca estuve en el closet. Lo que haga en mi vida privada, queda ahí y mi sexualidad no merece debate", inició su relato en la pantalla de Telefe.

"Desde mi personaje en Botineras siempre se puso en duda mi sexualidad y hasta el día de hoy, con la tapa yo veo la discriminación y el prejuicio de mucha gente", señaló. "Lo que quiero enviarle a mis hijos es un mensaje de no prejucio, no tabúes y de una liberación que ellos necesitan", agregó.

El actor reveló que en varias oportunidades lo han intentado descalificar llamándolo "p... de m...". "Para mí es lo peor que le puede pasar al ser humano es esa denigración. Lo escuché, lo veo y muchas veces por no cagarme a trompadas y mostrarle a mi hijo eso, de ver a su padre cagándose a trompadas con otro tipo porque el otro dijo una estupidez, agaché la cabeza y seguí porque no le voy a dar la oportunidad al otro de que me arruine el día", reveló.

"Siento la discriminación de ir a una panadería y que la señora que atiende diga ‘a este p... de m... atendelo vos", indicó lamentándose. A su vez, el modelo destacó cómo las nuevas generaciones entienden su mensaje de amor, aceptación y están en contra de los prejuicios.