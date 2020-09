Escondida por años: la foto del romance fugaz entre “La Chilindrina” y Luis Miguel

La locutora y actriz mexicana, María Antonieta de las Nieves, reconocida a nivel global por su participación estelar en el programa televisivo “El Chavo del 8”, donde protagonizó a “La Chilindrina”, conquistando los corazones de todos sus seguidores.





Por su parte, al parecer no solo habría conquistado a sus fans, sino según algunos rumores, también había logrado ganar una parte del corazón del famoso cantante puertorriqueño, Luis Miguel.

En una reciente entrevista para “El valor de la Verdad”, un programa de la televisión peruana, habría sido revelado por la actriz el romance fugaz con el cantante que tuvo lugar en los años 80’. El presentador del programa, Beto Ortiz, realizó la pregunta, "¿Te escapaste del hotel de Acapulco para pasear en yate con Luis Miguel?", y luego de una larga pausa, “La Chilindrina”, afirmó: "La verdad es que sí"

Según continúa su relato, ella se encontraba tomando sol en la playa, y una yate pasada seguido y lanzaban piropos; “Dije, '¿de quién estarán hablando?', y me di cuenta que era de mí. '¿Oye nena, tú sabes quién soy yo?' Y le respondí: No, tú sabes quién soy yo. Él me dijo 'sí, eres 'la chilindrina'. Le dije 'sí, tú eres mi amor soñado'", respondió a Luis Miguel.

Para finalizar, confirma que la fotografía que tienen juntos es una prueba "para que él no diga que no fui su primer amor", finaliza María Antonieta.