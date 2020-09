Increíble: la crítica que nadie se esperaba para la casa de Kim Kardashian

La modelo y socialité estadounidense, de 39 años, Kim Kardashian, conocida mundialmente gracias a su reality familiar “Keeping Up With The Kardashians”, anunció días atrás en su cuenta personal de Instagram el fin del mismo, que más de 14 años siendo un gran éxito, la emisión del próximo año será la última que se podrá ver.

Gracias al reality Kim y todos sus familiares se convirtieron en estrellas internacionales, siendo protagonistas de un programa que revolucionó el panorama televisivo y tuvo su emisión en todo el mundo mostrando las intimidades y el día a día de la mediática familia estadounidense.

Retomando a un reciente posteo realizado por una fandom de la socialité, en el cual critica el nuevo hogar de la empresaria, por dentro y fuera, haciendo referencia a que fue muy costoso y por lo que se puede apreciar en las fotografías no es demasiado lujoso, sino que tiene un estilo más bien neutral y minimalista.

En cuanto a cómo es la modelo, al parecer muchos de sus seguidores se esperaban una casa a su estilo exacerbado, pero realmente su casa no se parece mucho a lo que conocemos de la vida de todos los integrantes del clan Kardashian-Jenner.

“Es una casa, no un hogar” “Muy lujosa y todo pero se ve muy fría y sin calor de hogar”, fueron algunos de los comentarios de crítica que recibió la publicación que muestra la lujosa mansión de Kim Kardashian y su familia.