“Dispuesta a todo” la reacción de Jennifer Aniston al saber que se encontraría con Brad Pitt

La actriz de cine y televisión estadounidense, Jennifer Aniston, y su ex esposo, Brad Pitt dieron mucho que hablar, ya que días atrás, ambos tuvieron que encontrarse para brindar su colaboración en un evento benéfico realizado a través de la plataforma de videoconferencias Zoom.

La ex pareja, quien dio fin a su relación en el año 2005 después de haber estado casados por 5 años, solo habían trabajado una vez juntos y esto había sido cuando aún estaban en una relación, cuando el actor fue partícipe de un episodio de la serie “Friends” en la cual ya trabajaba Aniston.

Por su parte, ambos se mostraron muy contentos de poder participar del evento, aunque cabe destacar que según rumores por parte de una fuente de la revista Us Weekly, estaban muy nerviosos por tener que realizar la lectura del guión del film “Fast Times At Ridgemont High”. Según Dane Cook quien fue el encargado de la organización del evento los ex se mostraron entusiasmados y encantados cuando el mismo los invito a participar del evento. Incluso Brad aceptó rápidamente sabiendo que su ex iba a estar presente.

Los artistas se mostraron cordiales ante sus colegas, quienes fueron testigos de uno de los momentos más hablados de estos días y por su parte fue tendencia mundial en la red social Twitter. Juntos tuvieron que interpretar a una pareja que estaba “coqueteando”.

“Hola Brad, sabes lo lindo que siempre pensé que eras. Creo que eres tan sexy, ¿vendrás por mí?”, fue la frase que le tocó interpretar a Aniston y por su parte a Pitt se le escapó una sonrisa al escucharla.