Mica Viciconte destapó su verdad sobre la polémica con Julieta Prandi

La temporada teatral del verano pasado en Carlos Paz tuvo un sabor amargo para Julieta Prandi. Según trascendió entre bambalinas, la modelo y conductora no se llevó bien con el resto del elenco.

Ahora la que habló del asunto fue Mica Viciconte: "Yo trabajé con Juli en Incorrectas y la pasamos bien. Yo me llevé súper bien. Incluso había buena onda. Después en la temporada convivís mucho tiempo con una persona y, a veces, no es lo que creías o pegás más onda con otra. Yo jamás pensé que me iba a llevar tan bien con Flor. Pero Juli vino una vez a mi casa. Yo la invité".

Recordemos que en los meses de calor, Prandi venía de una tumultuosa y mediática separación muy complicada con su ex marido. "Yo creo que ella estaba pasando por un momento muy privado. Sentimentalmente la estaba pasando mal y quizás no pudo adaptarse. Ella creyó que nosotros estábamos en contra de ella y nada que ver", aclaró Viciconte.

Tal fue el malestar de Julieta, que incluso se fue al finalizar la temporada sin saludar a sus compañeros de elenco. "Ella el último día planteó que nosotros le hacíamos la vida imposible. Hizo ese planteo, pero todos somos adultos. A vos te pinta ir a tomar un café con tal persona y no invitás a todos. Se armaban esos grupos. Yo un solo día los invité a casa, que hice pastas, y ella vino. Pero ella se cree su propia película. Nadie tenía un problema con ella, porque no había nada".