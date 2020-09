La viuda de Pavarotti volvió a dar el sí

Nicoletta Mantovani se casó con el famoso tenor Luciano Pavarotti cuando ella era una joven de poco más de 20 años. El astro se enamoró de ella cuando era una estudiante que asistía a la Universidad de Bolinia en los '90 y terminaron casándose en 2003 pocos meses después de tener mellizos.

Más allá de tener una diferencia de 34 años, la pareja vivió una "historia de película", según ella misma definió en más de una oportunidad. "Él me advirtió de que todos pensarían que yo iba detrás de su dinero. Y me preguntó si estaba preparada para ser vista como una mala persona. Él era mi ángel guardián, protegiéndome de todo lo que decía la gente", declaró la viuda del cantante refiriéndose a los prejuicios hacia ella y la sentida relación que tuvo con el astro.

Poco después de cumplir un año junto al cantante, Mantovani fue diagnosticada con esclerosis múltiple. Los médicos aseguraban que era cuestión de tiempo que tuviera que utilizar una silla de ruedas para movilizarse. "Le dije a Luciano que ya no podía seguir con él porque me iba a convertir en una carga enorme. Él me dijo: 'Hasta ahora te amaba, pero a partir de ahora te adoro, y juntos vamos a sobrellevar esto'", comentó Nicoletta.

En 2003 fueron padres de mellizos: Riccardo y Alice. El niño, no pudo soportar el nacimiento prematuro y murió al poco tiempo. E tenor murió en 2007, y ahora Mantovani trece años volvió a dar el sí con el empresario italiano Alberto Tinarelli en una iglesia de Bolonia, ante 150 invitados.

"Una amiga en común nos presentó y fue amor de inmediato. Estamos muy felices. Alberto me hace revivir una gran alegría. El nuestro es un amor profundo, una verdadera magia", explicó Mantovani sobre la vertiginosa velocidad en que creció su relación.