Desde Mendoza, Pamela David hizo una inesperada confesión: "Yo me escribo con..."

Instalada desde hace meses junto a su familia en Mendoza, Pamela David participó en el programa "Estelita en Casa". En una charla distendida, la conductora Daniel Vila hizo una inesperada confesión "Yo me escribo con el Oso Arturo".

La frase llegó cuando el personaje que interpreta Jay Mammón le preguntó: "¿Creés que el dinosaurio Bernardo y el Oso Arturo son la misma persona?". A lo que la esposa de Daniel Vila respondió: "Tengo el dato. Lo conozco".

Y agregó: "Tengo el número. Nos escribimos. Yo me escribo con el Oso Arturo, pero ahora no sé si no me está hablando Bernardo".

En la entrevista, Pamela contó anécdotas como la recurrente confusión que tiene el público entre ella y Silvina Luna, también comentó la conexión que tiene con nuestra provincia más allá de la pandemia, y habló sobre su vida familiar lejos de las cámaras.