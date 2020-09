Las fotos del baby shower que Sofía Zámolo decidió borrar tras recibir fuertes críticas

Sofía Zámolo transita las últimas semanas de su embarazo, pautado para el próximo 30 de octubre.

Como ya es costumbre, la modelo festejó un baby shower sorpresa que le prepararon sus amigas: "Mis dijeron ‘vení a tomar el té’ y me encontré con todo esto...", relató en una publicación de Instagram donde compartió varias fotos de la celebración.

Al ver las fuertes críticas que recibió, Sofía hizo cambios en la publicación e incluso borró algunas fotos. "Antes que nada aviso que mis dos amigas de la foto se hisoparon 2 veces antes de verme. Y mi hermana tanto como yo no sale ni vemos a nadie", explicó.

"Mis amigas de toda la vida me sorprendieron con este baby shower increíble. Amigas con las que crecí y me crié, algunas desde que nací, son como mi familia ya. Cada una me escribió una carta, obvio que me lloré todo. (Hormonas, más sensibilidad, más amor puro). Hicimos Zoom y recibí mucho amor para mí y para mi bebita", afirmó la conductora.

Finalmente, Zámolo decidió borrar todo. Solo dejó algunas historias de agradecimiento a las empresas que brindaron su servicio para la celebración.