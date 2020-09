Jorge Rial faltó a Intrusos y compartió un llamativo mensaje en la red

Jorge Rial faltó este martes a la edición de su programa Intrusos. Una vez más, Adrián Pallares lo reemplazó en la conducción, y no mencionó el motivo de la ausencia del líder del ciclo de chimentos y actualidad.

Mientras tanto, Rial se mantuvo activo en Twitter e Instagram, con un particular saludo dedicado a la hija de su pareja en el día de su cumpleaños. “Uno, por lo general, pone foto de sus hijos de su época de bebé o el día que empezó el jardín. Yo de Emma no tengo porque no estuve ahí. Pero la conocí con tres años y se metió de lleno en mi vida. Un pequeño huracán de amor que arrasa con todo. Por eso preferí subir este video que grabó con mi teléfono, así, sin pedir permiso. Porque es Emma. Muchas veces el corazón es más fuerte que la sangre. Este es el caso. Feliz cumple Emma, gracias por dejarme entrar en tu vida”, escribió de manera sentida Jorge celebrando los cinco años de la pequeña.

Recordemos que durante una parte de esta cuarentena, el conductor llevó adelante el programa desde su casa ya que se encuentra dentro de la población de riesgo en el marco de la pandemia de coronavirus.