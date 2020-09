“Luis Miguel sería más que feliz”: el nuevo testimonio sobre su madre que impactó a todos

El famoso cantante mexicano Luis Miguel, ha aparecido en todos los portales en los últimos meses, y esto se debe a los distintos rumores que circulaban en relación a la desaparición de su madre Marcela Basteri y a la supuesta posibilidad de que se encuentre con vida.

El apodado “Sol de México” contrató en diferentes oportunidades a investigadores para poder dar con el paradero de su madre, pero no tuvo mucha información al respecto. Tiempo atrás se comentó que la misma estaría internada en un Hospital Psiquiátrico en la provincia de Buenos Aires, Argentina, y que tendría dos hijos más.

Pese a que fue un dato que estuvo en muchos medios de comunicación, aún no está confirmado por el cantante. A su vez aparecieron familiares de la madre del artista para emprender una investigación y dicen que esa información sería verídica. Por su parte, Ernesto Gilabert, ex director artístico de Luis Miguel, salió a dar su opinión en relación al caso y causó aún más conmoción.

Gilabert dijo en su entrevista que las mujeres que afirman haber hallado a Marcela en el hospital psiquiátrico no tienen las mejores intenciones. "Yo creo que sí hay un interés detrás de ellas, pero familiar y positivo no lo es. Hacen de esto un carnaval para aparecer tal vez cinco minutos en un programa", dijo el ex director.

A su vez también confirmó que el artista ya ha hecho lo humanamente posible por encontrar a su madre y saber de su paradero. "Luis Miguel sería más que feliz con esa noticia. Ojalá que su madre esté viva y más que tiene hermanos, pero pienso que no es así", recalcó.