Nadie imaginaba: filtran el punto débil de Luis Miguel

El cantante y productor musical mexicano de 50 años, Luis Miguel, es uno de los artistas más importantes del mundo. El ex esposo de Aracely Arámbula se muestra siempre galán, confiado e impoluto.

El locutor Yordi Rosado rememoró una entrevista que tuvo con, Luis Miguel Gallego Basteri, como realmente es su nombre, y dejó un importante detalle de la personalidad del latino.

“El día que grabamos a Luis Miguel nos pasó una cosa bien chistosa: estábamos en la casa de Versace y yo estaba en la cabina y él recibía cada 20 minutos a un periodista de todo el mundo" inició con su anécdota Yordi.

"Yo me quedé en la cabina y veía lo que se estaba grabando entre que entraba uno y salía otro. Impecable el cabrón, el pelo, la camisa, estaba muy en esa pose. Y en el momento en que salía y ya no había ningún periodista, inmediatamente yo lo veía súper inseguro. ¿Está bien el pelo? ¿Qué dije? No es exageración" continuó con su recuerdo Rosado, el mismo tuvo como escenario la casa de Versace en Miami.

"En realidad me di cuenta que es muy muy nervioso y cuando iba a entrar otro periodista era: avísenme un minuto antes de que entren. Ya cuando venía la persona, inmediatamente se sentaba, se ponía en galán" indicó el locutor, sorprendiendo a más de uno con el punto débil del ex marido de Aracely Arámbula.