Mirá cómo está hoy el nene que llloró al conocer a Maradona: "Viví un infierno"

Hace quince años, Diego Maradona sorprendió a un nene de 9 años en el programa "Agrandadytos" conducido por Dady Brieva. "No le gusta que lloren a Diego”, repetía el pequeño mientras intentaba sobreponerse a la emoción.

El diario Clarín entrevistó a Mariano Sinito, el chico protagonista de aquella inolvidable escena, quien ahora tiene 24 años. “Después de eso pasé por lo que consideré un pequeño infierno. Cuando volví a mi vida normal me encontré con un bullying y una desilusión muy grande”, indicó el joven con respecto a aquel histórico encuentro.

Luego explicó: "Porque tuve un castigo grande y miradas feas de parte de los adultos. Yo iba a un colegio religioso, y como estaba en la Iglesia maradoniana no me dejaban participar de las horas de Catequesis porque decían que yo hacía herejía. Me sacaban del aula y me mandaban a confesarme, el vicedirector del colegio en los actos hablaba sobre los que adoraban a falsos ídolos y me miraba a mí adelante de todos… Fuera del colegio pasaba algo similar, al punto que empecé a negar ser ese nene. Hasta los 17 o 18 años, cada vez que me preguntaban si era yo decía que no. Me hizo perder muchísimas oportunidades, porque fue un trauma tan grande que la gente se burle de mí…"

Y contó cómo hizo para salir adelante: "Después de mucho tiempo y años de terapia tuve la oportunidad de reconciliarme con ese recuerdo de Diego. Yo vi la muerte de mi ídolo delante de mis propios ojos. O cómo derrumbaban esa alegría que yo tenía de haberlo conocido, haciéndome sentir un imbécil por haber festejado ese momento. Por eso hoy quiero hacerle justicia a ese nene de 9 años al que le mataron la ilusión de tener un ídolo, a alguien que quería… O que quiere, mejor dicho. Hoy no me da vergüenza admitir que soy un paciente diagnosticado: padezco el síndrome maníaco depresivo, y uno de los detonantes, quizá a temprana edad, fue esa situación".

Mariano vivió una pesadilla cuando se despertó del sueño. No sólo fue apuntado por las autoridades de su colegio: también se convirtió en el centro de las burlas por las frases que alcanzó a hilvanar entre tanta emoción. “Quebré en llanto y Dady me dijo: ‘No vas a llorar como un boludo’. Ahí me enojé mal", recordó.

"Estaba por insultarlo, pero me acordé de que estaba en tele y, como no podía, me salió el rosarino de adentro. ‘¿Qué querés que le haga?’, le dije, sin pronunciar una sola s. Y desde ahí todo el mundo la repite”, contó.

Sobre si se arrepintió por haber ido al programa, dijo: "En el fondo no, porque yo siempre retuve la alegría de haberlo conocido a Diego y eso es algo que nadie me va poder quitar. Pero a los ojos de los demás renegaba de esa situación. No debería haberlo hecho y estoy arrepentido de haber renegado de eso, pero nunca arrepentido de haber ido a Agrandadytos y haber conocido a Diego. A mí nunca me van a encontrar del lado de los anti Maradona: al igual que a Diego, me pegaron en todos lados menos en la memoria. Diego es una persona muy distinta a lo que pintan en los medios. Es una gran persona, un grande en serio. Yo tuve la chance de conocer al Maradona de verdad y quiero pedirle perdón por haberlo negado. Simplemente era chico y estaba triste".

Mariano Sinito hoy es periodista. Y a sus 24, cubre a Newell’s en radio La Red e informa sobre fútbol americano en NFL No Huddle.