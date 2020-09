Las ironías del Chaqueño Palavecino sobre el coronavirus antes de ser internado

Este viernes se dio a conocer que debieron internar al Chaqueño Palavecino en terapia intensiva por complicaciones en su cuadro de coronavirus. Sin embargo, el popular cantante antes había permanecido unos días en su hogar y fiel a su estilo, había lanzado comentarios irónicos sobre su situación: "Estoy aislado con mucho vino y asado", comentó hace unos días.

Luego aseguró en tono de seguridad: "Tengo los síntomas de este caso, pero no le doy mucha importancia. Está todo bien y estoy haciendo todo lo que dicen los médicos. Miedo no le tengo, para nada".

En diálogo con Cadena 3, el artista había dicho en tono jocoso: "Se ha venido a meter a mi casa este bicho, que no es ni amigo y se ha colado acá. Ya lo sacaré zumbando".

Luego, ya en tono más preocupado mencionó: "Hoy Salta es un peligro. Anda por todos lados este bicho. Dicen que a la mayoría nos va a suceder (el contagio). Yo me he cuidado muchísimo y me arrinconó. Seguramente vamos a salir de todo esto. No hay porqué temer tanto".