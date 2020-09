La advertencia del Chaqueño Palavecino a sus amigos: “Se me complicó"

El “Chaqueño” Palavecino permanece internado en una clínica de Salta. Hace unos días fue diagnosticado positivo de coronavirus y tras permanecer unos días en su casa su cuadro se agravó.

Desde el entorno del músico sostienen que esta mañana se levantó de bueno humor y “más preocupado por quienes estaban internados cerca de él que por él mismo”.

El periodista salteño Oscar Humacata le comentó a la señal de noticias Telefe Salta que Palavecino dijo este viernes a sus amigos: "Se me complicó, me van a revisar los dos pulmones. Creo que me han aparecido algunas manchas. Pero estamos acá, tratando de pelearla”.

“Está muy ansioso por los demás -aseguró Humacata-. También me decía ‘a veces uno está en un lugar donde hay gente un poco más enferma, que la nota muy afligida’.