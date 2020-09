Se olvidó la ropa interior: Rita Ora y la foto que causó impacto

Rita Ora ha dejado muy en claro que es una artista con todas las letras ya que no solo es una excelente cantante sino también una brillante actriz.

Por su parte el año pasado actuó en la película llamada "Pokémon: Detective Pikachu", donde interpretó a la Dra. Ann Laurent, una científica de Empresas Clifford que experimentaba con Mewtwo.

Asimismo la bella morena ha mencionado en varias oportunidades que para tener un cuerpo como el de ella hay que ejercitarse a diario y sobre todo cuidarse con las comidas.

En las redes sociales la intérprete de "Let You Love Me" posee una gran popularidad ya que cada vez que realiza un posteo sus seguidores quedan rendidos a sus pies.

Hace unas horas atrás en su cuenta de Instagram, Rita Ora compartió una foto de ella donde se la ve con look que dejó a todos con la boca abierta.