Tristeza absoluta: las palabras del hermano de Lady Di a 23 años de su partida

El pasado 31 de agosto se conmemoraron los 23 años desde la partida de la princesa Diana de Gales, a raíz de un fatal accidente de tránsito que tuvo lugar en París, al momento del accidente se encontraba huyendo de la prensa que la venía siguiendo.

En esta fecha tan importante, siempre se la recuerda con mucho cariño, y en tal ocasión fue su hermano Charles Spencer quien le dedicó unas palabras a su querida hermana. El hombre sin duda se muestra aún muy conmovido al cumplirse 23 años de la trágica pérdida.

“Siempre me sorprende lo difícil que es realmente el 31 de agosto de cada año. Siempre me preparo un poco para ello pero me hace venirme abajo. Es un momento muy conmovedor”. Fueron las palabras que concedió Spencer en una entrevista para BBC.

Charles precisó que para conmemorar a su hermana, suele siempre en la fecha acercarse a la isla en donde fue enterrado el cuerpo, específicamente en los terrenos de Althorp House, el que fue su hogar durante la infancia.

“Recuerdo cuando se comprometió y de repente me di cuenta de que esa chica con la que yo había crecido ahora era mundialmente famosa. Recuerdo que mi primera reacción a nivel extremo en cuanto a su fama mundial fue siempre sentir dolor al escuchar noticias sobre ella. Pensé que si le pasaba algo, sería el primer elemento de las noticias. Incluso cuando era adolescente, era consciente de que se convertiría en noticia principal”, expresó.