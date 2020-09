¿La Justicia acorrala a Pampita contra las cuerdas?

En el episodio judicial entre Pampita y su ex empleada, la conductora inicialmente fue sobreseída. Sin embargo, recientemente el caso se reabrió con la carátula de "privación ilegítima de la libertad". Por lo tanto, empleados y ex empleados de la modelo deberán declarar ante la Justicia.

El periodista Ariel Wolman explicó en Nosotros a la mañana: "Les van a pedir que declaren temas íntimos de Pampita, como era la convivencia, cómo se llevaba con sus parejas, como se vivía en la casa, si había o hay malos tratos, etc".

Y agregó: "Yo hablé con Burlando que es el abogado de Pampita y está enojado con la Justicia. Dice que no corresponde, que le dan tiempo a pavadas y hay cosas serias que no se tratan. El empleado actual puede estar bajo presión de perder el laburo, pero el ex empleado al revés, puede estar enojado por otra cuestión. Esto va a ser vía zoom".

Finalmente indicó: "No sé si Viviana Benítez (la ex empleada que llevó a Pampita a juicio) tiene pruebas contundentes para que la condenen pero la declaración de testigos va a ser muy importante, para ver si tienen algo en común en todas las denuncias, si es un modus operandi. Si los ex y actuales empleados hablan de buenos tratos, de que con sus hijos hay buena relación y demás, va a ser difícil que prospere. Ahora si todos se ponen de acuerdo y dicen 'a todos nos maltrató, eso puede complicarla".