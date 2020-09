Se cuenta y no se cree: El extraño vínculo entre Brad Pitt y el esposo de su novia

Luego de que el "galán de Hollywood" Brad Pitt (de 56 años), se dejara ver en compañía romántica de la joven modelo Nicole Poturalski (de 27) en unas vacaciones, los medios siguieron con la investigación sobre la vida amorosa del actor... Días después se dio a conocer que la joven mantenía un matrimonio abierto con el reconocido empresario gastronómico Roland Mary y esto, como era de esperarse, generó comentarios por doquier.

El galán de Hollywood se paseó con la alemana sin vergüenza alguna por distintos lugares de Europa, y según varios ceracanos a la familia esto no fue de agrado a su ex esposa Angelina Jolie, ya que el actor la llevó hasta el Château Miraval, castillo y viñedo que pertenece a la ex pareja desde el 2011.

Entre otras cosas, el viaje no fue solo de placer, sino también de negocios, ya que Pitt fue a trabajar en un nuevo proyecto que está a punto de ser lanzado. El viñedo tiene que ver mucho en esta historia, ya que se dio a conocer que uno de los restaurantes muy reconcidos de Mary, de nombre “Borchard” en la ciudad de Berlín, vende los vinos del viñedo de Pitt.

Sin lugar a dudas, este nuevo amorío llega con una enseñanza, de lo abierta que puede ser la mente de algunas personas, ya que quien se iba a imaginar en entre ellos iba a comenzar un negocio.

Por su parte el empresario gastronómico, ha estado casado varias veces y tiene cinco hijos, por lo que asume que no le interesa la negatividad, y mucho menos los celos. Lo cual le da vía libre a Brad para continuar su relación con Nicole y a su vez volver más reconocida la marca de vinos que tiene en conjunto con Jolie: ¡Todo en familia!