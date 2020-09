Furiosa, Dalma Maradona disparó contra los usuarios que la critican

En las últimas horas, Dalma Maradona celebró el primer año y medio de vida de Roma, la hija que tuvo producto de su amor con Andrés Caldarelli. Por esta razón, abrió su corazón y le dedicó unas hermosas palabras en su cuenta de Instagram a la niña. Algunos seguidores criticaron la fotografía y ella salió con los tapones de punta a responderles.

"Sos mucho más de lo que pude haber soñado y la mejor aventura de mi vida es ser tu mamá! Te amo para siempre Roma!", escribió la hija mayor de Diego Maradona junto a una foto de la niña de espaldas.

Muchos internautas repudiaron que haya ocultado el rostro de la infante y que solo publique imágenes de ella en las que no está frente a la cámara o donde directamente sólo se le va alguna parte del cuerpo.

"¿Tan importante soy en tu vida que entrás a una foto de mi hija a tirar tu caca porque no le muestro la cara? ¡Soltá el tema Mabel! Yo no te digo que tenés que hacer con tus hijos, ¿qué te hace pensar que tenés derecho a decirme algo a mí?", lanzó la actriz en una historia de Instagram.

Y continuó su descargo en otra historia. "Harrrrrta me tienen... ¡No me sigas si te molesta que no muestre la cara de mi hija! ¡Podrida me tienen! ¡Como si fuera obligatorio seguirme! ¡Rajá a otro lado donde a alguien le interese tu caca!", cerró de manera contundente.