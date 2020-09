Eduardo Feinmann volvió a apuntar contra Lucas Grimson por su sueldo

La pelea virtual entre Eduardo Feinmann y Lucas Grimson continúa. Esta vez el conductor de A24 lanzó nuevamente fuertes comentarios tras los dichos del funcionario de 19 años de edad que popularizó la frase "les pibis" y trabaja en la Secretaría de Salud.

Días atrás, el periodista usó sus redes sociales para acusarlo de percibir un sueldo de 160 mil pesos. A pesar de que la información fue desmentida, Feinmann volvió a apuntar contra el joven que además de integrar la Dirección de Adolescencias y Juventudes, estudia Ciencias Políticas y milita en la agrupación Nueva Mayoría, un espacio político que forma parte del Frente de Todos.

"El contrato de les pibis. 168 mil pesos pagaderos en 7 veces. Cuantos jubilados necesitarían contratos como este ???", consultó a sus seguidores de Twitter el periodista.

El problema, es que la militancia la tenemos que pagar con fondos públicos. También el nepotismo, tiene el cargo por ser hijo de un asesor del Presidente. https://t.co/0JyesGQv8M — Eduardo Feinmann (@edufeiok) September 11, 2020

"El problema, es que la militancia la tenemos que pagar con fondos públicos. También el nepotismo, tiene el cargo por ser hijo de un asesor del Presidente", disparó en la red social del pajarito.

Posteriormente comparó de nuevo el salario de Grimson con el de otros trabajadores públicos, como enfermeras y policías. "Esto gana un policía de la Federal con 17 años de servicio. Mientras le pagamos a Lucas Grimson 'Les pibis' un contrato de 168 mil (pagaderos en 7 veces). No es lógico. No es justo. Cada 7 meses 168 mil pesos. No es justo. No es lógico. Algo está mal", indicó.