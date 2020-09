La revancha de "les pibis": fuerte revés de Lucas Grimson a Feinmann

Lucas Grimson, integrante de la Dirección de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud, cobró gran notoriedad recientemente cuando en una conferencia de prensa dijo: "Es clave que nosotres, les jóvenes, también nos cuidemos. Nadie es más piola por no usar el barbijo en la calle o ponérselo mal. Los pibes, las pibas, les pibis, podemos ser parte de enfrentar esta pandemia”. Desde ese momento, Eduardo Feinmann, reconocido detractor del lenguaje inclusivo puso al joven entre ceja y ceja.

En estos días, el conflicto salarial que enfrenta a la Policía de la provincia de Buenos Aires con el Gobierno, hizo tensar las cuerdas de la escena política y el periodista terminó comparando el sueldo de un trabajador policial con el de Grimson. '"Les pibis' Lucas Grimson cobra 160 mil. Un policía de la bonaerense no más de 40 mil. No es lógico", aseguró el conductor.

El joven no se quedó callado y respondió: "Trabajo en el área de adolescencias y juventudes de Salud desde principios de 2019 y seguiré trabajando sabiendo que lo que importa son los hechos. No cobro ni el 20% de lo que dicen algunos periodistas que no son responsables en el chequeo de información. Las mentiras lastiman".

Luego la Directora Ejecutiva de la Fundación Garrahan, Dra. Silvia Kassab, también desmintió al periodista y explicó: "Tiene los 160 mil, pero es por 7 meses. Es verdad que cobra menos del 20 por ciento por mes".