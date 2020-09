Preocupación: la foto de Maluma que incomodó a sus fans

El cantante colombiano de 26 años, Maluma, sigue disfrutando del éxito de su nuevo disco, “Papi Juancho”. El ex novio de la modelo Natalia Barulich se sigue posicionando como uno de los artistas más exitosos de este 2020.

Hace unas horas, Juan Luis Londoño Arias, como es el nombre real del artista, compartió una fotografía en Instagram que alertó a algunos de sus fans.

En la pic se puede ver a Maluma en el mar con solo una parte de su rostro fuera del agua. El oriundo de Cali se ve relajado y con los ojos cerrados en la imagen.

“SER LIBRE” escribió Maluma para acompañar su reciente posteo. El mismo rápidamente se llenó de likes y comentarios por parte de sus fanáticos.

Algunos de sus fans demostraron mucha preocupación ante el posteo de la ex novia de Natalia Barulich. “Cuidado te ahogas, mor. No me gusta que juegues en el agua”,“Tranquilos familia que el hombre tiene buena nariz para respirar”, “No se vaya a ahogar” y “Cuidado te ahogas” fueron algunos de los comentarios de sus followers.