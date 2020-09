Destrozaron a Santiago Maratea por vender libros de Harry Potter a 20 mil pesos

Santiago Maratea viene siendo blanco de críticas por su manera de pensar, su mirada y liviandad para con ciertos temas. Sin embargo, lejos de preocuparse por el qué dirán, continúa con su vida y haciendo lo que más le gusta: polemizar en las redes sociales.

Ahora, Maratea sacó a la venta lo que decidió llamar "La primera obra de arte del Santu". Como explicó en sus historias de Instagram, comercializa los 7 ejemplares de Harry Potter, pero con una particular modificación: todos fueron intervenidos. Además, decidió ponerle un elevado precio a los productos que vende por Internet.

El influencer agarró todos los libros de J. K. Rowling y les tachó de la palabra "Harry" y lo cambió por la palabra "concha". "¿Ustedes entienden que me tomé una semana del trabajo para hacer esto? Fan de mi vida", empezó y continuó: "Hace dos semanas dije que me iba a convertir en artista y me convertí en artista, hice una obra de arte", detalló.

"Para los que no entendieron dejo para que vayan a ver mi página, pero básicamente los siete libros de Harry Potter, pero cada vez que dice la palabra Harrry, está tachada y arriba dice concha", explicó.

A continuación, volvió a referirse a los incrédulos. "Yo sé que hay gente que no entiende qué está pasando…pero me convertí en artista, boludo, ya está…la segunda sorpresa es cuando vean el precio de las obras de arte".

"Cada obra sale lo mismo aunque hay libros más grandes que otros y entendiendo la situación del país hice los pp. Dije voy a cobrar la obra lo que sale, ni más ni menos: 20 mil lucas cada libro con envío gratuito", comentó.

Horas más tardes, vendió su primer ejemplar y lo hizo público. Ese gesto le valió que #MarateaLadrón sea una de las tendencias en Twitter. Los usuarios de esta red sociales no se la dejaron pasar y los comentarios estuvieron a la orden del día.

Y acá esta el como se les caga de risa en la cara a los giles q lo siguen y le compran eso, q generosa arg tenemos #maratealadron pic.twitter.com/grMtJb9yFT — knd (@canddddr) September 9, 2020

#INSTAGRAM > el influencer Santi Maratea vende a $20.000 cada libro de Harry Potter con una particularidad: tachó la palabra Harry por la palabra “concha”. pic.twitter.com/BTi6fCbrYt — Real Time Rating uD83DuDCC8 (@RealTimeRating) September 9, 2020