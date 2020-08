Jorge Lanata defendió a Diego Leuco y disparó contra Verónica Lozano

Luego de un posteo que realizó Verónica Lozano en sus redes sociales referida al gesto que realizó Diego Leuco en su programa mientras se comunicaban cifras relacionadas al coronavirus, Jorge Lanata defendió al periodista y cruzó a la conductora.

"¿Esto es real? ¿Leuco festeja? ¿O está editado?", escribió Lozano en su cuenta de Twitter, reproduciendo el video de la discutida expresión.

Esto es real ?! Leuco festeja ? O está editado ? https://t.co/Nu2VTu76z4 — VL uD83DuDC9A (@verolozanovl) August 7, 2020

Al ver ese mensaje, y tras haber aclarado que se trataba de un festejo por conocer el rating de su programa, el periodista no dudó en contestarle: "Vero, vos sabés de buena fe lo que significa el rating en la tele. Si podés, leé mi respuesta. Nadie festeja tragedias. Un beso".

Vero, vos sabes de buena fe lo que significa el rating en la tele. Si podes lee mi respuesta. Nadie festeja tragedias. Un beso. https://t.co/LhFptAb1zp — Diego Leuco (@diegoleuco) August 7, 2020

En este contexto, Lanata defendió a su colega y aprovechó la oportunidad para lanzar algunas críticas. "A alguna gente del kirchnerismo no les creo cuando hablan de unidad. Veo que hacen todo lo contrario a lo que dicen", comenzó al principio de su ciclo, que se emite diariamente por Radio Mitre.

A continuación, soltó contra la conductora: "Verónica Lozano se enganchó con la historia. La otra vez, Lozano, que últimamente está abiertamente K, había también retuiteado algo sobre mí".

"El Corcho Rodríguez, su esposo, va a ser imputado por corrupción en la causa de Odebrecht y va a ir a juicio oral. Yo no sé si Lozano está en condiciones de sembrar algo porque quizás lo que va a recoger es peor", sostuvo. Y concluyó: "Me parece que hay actitudes muy irracionales de parte de mucha gente con algo que evidentemente no pasó".

Recordemos que Leuco participó de Lanata sin filtro para disipar dudas sobre el gesto que hizo en su programa. Aclaró que respondía a un dato sobre rating y no a la información dada sobre el coronavirus. Además, habló sobre el revuelo y las críticas que recibió en las redes sociales: "Querer dejar a alguien como que festeja muertos es una cosa que nunca he visto", dijo.