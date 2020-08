Hermosísima: Evaluna celebró su cumpleaños con el bikini más pequeño de todos

La cantante venezolana Evaluna, hija del reconocido Ricardo Montaner, celebró este viernes su cumpleaños número 23 y sorprendió a sus fanáticos con imágenes que demostraron lo bien que la pasó.

A través de su cuenta oficial en la red Instagram, en la que ya suma más de 11 millones de seguidores, la también conocida como “esposa de Camilo” expresó lo afortunada que se siente de cumplir un año más de vida y de haber pasado un día lleno de sorpresas.

Se ve y no se cree: la estrategia de Maluma para sacarse a su ex novia de la mente

“Todo el día fue sorpresa y no puedo sentirme más amada. Estuve sin el celular ayer pero hoy he visto todos los mensajitos que me han mandado y no lo puedo creer. Amo caminar con ustedes.”