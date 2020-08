Sol Pérez reveló un dato inesperado sobre su sexualidad en cuarentena

Para el tercer programa de "Estelita en casa", el programa que protagoniza Jey Mammon por la pantalla de América, fue invitada Sol Pérez. El humorista, encarnando a Estelita, su extrovertido personaje que nació de sus obras de teatro, se animó a preguntar sin filtro como ya nos tiene acostumbrados. De esta forma, la rubia habló de todo y hasta se sumó a la entrevista su novio, Guido Mazzoni.

"Estoy arruinada, uno lleva la cuarentena como puede", comenzó diciendo Sol desde un sillón de su casa sobre los efectos de la cuarentena.

"¿Estás con novio nuevo?", le preguntó Estelita. "Me costó mucho conseguir un novio. Estamos hace un año, no venía teniendo relaciones tan largas y está es la más larga por ahora. Convivimos. Nos mudamos juntos en diciembre, no agarró: Mar del Plata, la temporada de teatro, nos separamos. Volvimos y nos agarró la cuarentena, encerrados. Así que mi noviazgo de un año es Mar del Plata y la cuarentena encerrados, si no nos mata, no nos mata nunca más", dijo.

Luego, Estelita le recordó el escándalo que tuvo durante el verano con Mónica Farro, la vedette con la que compartió obra de teatro. "Imaginate como me pegó (el escándalo) que este verano dudo mucho sí regresaría a hacer temporada o no", confesó la rubia.

En otro orden de cosas, la despampanante rubia reveló que la cuarentena le jugó una mala pasada en referencia al sexo: "No tengo actividad sexual", afirmó.