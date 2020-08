Alejandro Fantino y Marcela Tauro rompieron en llanto frente a cámaras

Alejandro Fantino y Marcela Tauro se quebraron frente a cámara al escuchar el testimonio de una mujer llamada Claudia. Desde Paraná, la entrevistada remarcó la angustia que siente por no poder ver a sus seres queridos e hizo llorar al conductor y la panelista de "Fantino a la tarde".

“Yo hoy no duermo. Me despierto a las 2 o 3 de la mañana angustiada. Tengo un hijo de 11 años y somos los dos solos", contó la mujer.

"Tengo un tío que no pudo viajar a Australia y lo tengo conmigo en mi casa. Gracias a Dios que lo tengo conmigo porque estoy sola, pero necesito a mis amigos, a los efectos y me pone muy mal todo esto", remarcó entre lágrimas.

Y agregó: "A veces me ‘empastillo’ a la noche para poder descansar, pero no se vive muy bien. Nunca pensé pasar por este momento y no me da vergüenza llorar".

Al escuchar el fuerte testimonio, el conductor y la periodista, que le recomendó que no tome pastillas para dormir, se quebraron al aire.