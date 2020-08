El duro recuerdo de un ex Gran Hermano tras salir de la casa: "Me ofrecían bailar en el caño con..."

La quinta edición de Gran Hermano fue transmitida en 2007 y les abrió la puerta a varios participantes para comenzar su carrera en el mundo de la farándula. Floppy Tesouro, Andrea Rincón y Esteban Morais. Pero también estuvo Jordana Garibaldi, una rubia oriunda de Quilmes que se convirtió en la primera eliminada.

Aunque tuvo un fugaz paso por el reality, logró experimentar de primera mano las condiciones del show, sobre todo para una joven que estudiaba actuación, y las consecuencias de tanta exposición.

"Entré de casualidad. Estudiaba comedia musical que es más de teatro y no tiene que ver con la tele y farándula. Mi director me dijo que no me presente al casting. Así que fui con una amiga para ayudarla. Ella es modelo", comentó en una entrevista para Paparazzi.

"Después de una larga fila toda la noche, en Endemol, entre 50 mil personas, ese mismo día me dijeron que quedaba en casting. Pasé instancias y quedé", recordó.

Luego de respetar los 4 meses de contrato con la producción del programa, la participante optó por alejarse de los medios y argumentó esa decisión: "No fue lo que yo esperaba, porque pensé que me iba a abrir puertas para ficción: tiras o novelas. Pero no. Teníamos un representante y nos ofrecía presencias. El programa estaba trillado porque éramos el tercer reality seguido. Me ofrecían hacer baile de caño con Andrea Rincón. No me espanté, pero no me animé porque no era mi perfil. Tenía 22 años y tampoco quería caer en si te acostaste con alguien famoso. Decidí alejarme", disparó.

Actualmente, Jordana trabaja como modelo y formó parte del teatro de revista. "En el 2019 surgió la oportunidad de hacer revista, en el Multi Tabaris, en la calle Corrientes. Así que estudiando siempre y proyectando en el camino artístico".