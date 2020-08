Connie Ansaldi mandó al frente el curro del "polvito" de varias famosas

Tiempo atrás, Connie Ansaldi cargó contra famosas que promocionaban un suplemento, al que mencionó como "pòlvito", que le agregaban a las comidas. La mediática hizo mención a la estrategia digital que se montó acerca del producto que, cada vez que tienen oportunidad, las famosas lo mencionan bajo el pretexto de comentar "cómo es que se mantienen".

Se trata de un "polvo" que supuestamente ayuda a sostener el peso y bloquea carbohidratos, y que es instalado y llevado al público por un gran grupo de actrices, modelos, panelistas o simplemente famosas, al igual que también otro suplemento dietario de proteínas.

Ahora, Ansalid dio detalles de la mecánica del curro del "polvito" en su cuenta de Twitter: "Les pagan cada vez que lo nombran. Por eso lo nombran tanto... cuantas más menciones, más dinero".

Les pagan cada vez que lo nombran. X eso lo nombran tanto. ;) Cuntas más menciones, más $$$ — uD83CuDD72uD83CuDD7EuD83CuDD7DuD83CuDD7DuD83CuDD78uD83CuDD74 (@connieansaldi) August 4, 2020

Si nos detenemos atentamente a mirar la televisión, se podrá ver un procedimiento recurrente: quien conduzca el programa le preguntará al invitado cómo hace para mantenerse tan bien, y este le contará de los beneficios del producto.

Tras la constante repetición de este modus operandi, y teniendo en cuenta lo delicada que es la alimentación y el cuidado del cuerpo, la periodista había comentado muy enojada: “Vengo a decir que yo no tomo ninguna proteína ni le echo ningún polvo a las comidas (más que los que me echan a mi) básicamente porque si no haces dieta saludable y gimnasia, nada de eso funciona”.