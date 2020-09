Desgarrador: el testimonio de la última persona que vio con vida a Lady Di

Este lunes se cumplieron 23 años del fatídico accidente en el que la princesa Diana de Gales perdió la vida, un hecho que conmocionó al mundo entero porque se trataba de una mujer muy querida y aclamada.

Mucho se podría decir de su historia, de su complicado matrimonio con el Príncipe Carlos y de su relación con sus hijos… pero al conmemorarse la fecha hubo un detalle que se dio a conocer hace muy poco tiempo y dejó a muchos en shock: las últimas palabras de la princesa.

Una vez anunciado el accidente, el bombero Xavier Gourmelon acudió al rescate, pero según él mismo cuenta, no sabía ni se imaginaba que la que se encontraba en el auto era Ladi Di.

En su desgarrador relato, el hombre aseguró que la princesa estaba "consciente y con los ojos abiertos" cuando la encontró, por lo que él pensó que no estaba herida de gravedad.

"La tomé de la mano y le pedí por favor que no cerrara los ojos. No había sangre visible en su cuerpo, solo una lesión en el hombro izquierdo", relató. Y continuó: "Me miró y me preguntó: "¡Dios mío! ¿Qué pasó?".

La pregunta se quedó sin respuesta. Gourmelon continuó su relato diciendo: "Le hice todas las acciones de RCP, le masajeé el pecho y logré que volviera a respirar. En ese momento realmente pensé que sobreviviría, porque no había daños a la vista de gravedad".

Xavier se enteró horas después de que la princesa no se recuperó. "Fue muy perturbador, no podía creer que había fallecido en el hospital, si cuando la rescatamos estaba con vida (...) Ahora sé que tenía graves lesiones internas, pero el recuerdo de esa noche permanecerá conmigo para siempre, porque no tenía idea de que era ella, y creo que todos la extrañamos", relató.