Lizy Tagliani hizo una fuerte revelación sobre el diagnóstico de La Floppy

Lizy Tagliani estuvo en una nueva edición de "Por el Mundo en Casa" y habló del trágico final de su amiga, Floppy Cucu. En ese sentido la conductora reconoció que "el médico el primer día dijo que era muy grave" y desde ese momento se imaginó "cuál sería el desenlace.

Pero antes de conocer que padecía de leucemia, los médicos cometieron un terrible error sobre su diagnóstico. "Después de que nos dieron el negativo del Covid-19, La Floppy empieza con un dolor en la panza. Llamó a las emergencias y, primero, le dijeron que eran gases", comentó Lizy.

Y agregó: "Nos reímos mucho porque siempre hemos manejado las cosas con humor. Yo le dije que era 'un pedo viviente' y ella me decía 'callate, viejo loco'".

Pero como las molestias continuaban, volvió a contactarse con emergencias. "Siguió con dolores, volvió a llamar, le hicieron un nuevo hisopado y le salió negativo. Le hicieron unos análisis y salieron mal", continuó Tagliani.

Y finalzó: "Le dijeron que no había esperanzas. Ahí empezó la odisea porque le tuve que mentir a su mamá porque ella no iba a poder venir. Le pido mil disculpas a la mamá porque no le dijimos la verdad pero la mamá sospechaba que pasaba algo".