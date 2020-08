Gritos, amenazas y objetos contundentes: las escabrosas acusaciones de la exniñera de Pampita

Sigue el enfrentamiento de Pampita con Viviana Benítez, su ex niñera, quien la denunció por maltrato psicológico y hostigamiento. Esta semana la Justicia revocó el sobreseimiento de la conductora y la causa está nuevamente al rojo vivo.

En el programa LAM aseguraron que los jueces pidieron que no solo se investigue si hubo hostigamiento y amenazas sino también privación ilegítima de la libertad.

La exniñera aseguró que la modelo le dijo en un momento: “De acá no salís bien parada hasta que no aparezca lo que me robaste. Era común que la señora Ardohain me lanzara todo tipo de objetos contundentes con el único fin de agredirme físicamente. En esa oportunidad temí por mi vida”.

“En dicha oportunidad no solo que me amenazó, sino que me privó de la libertad en la cocina y desde afuera me gritaba. La imputada nos gritaba a ambas que iba a ir presa y que no veríamos más a nuestras familias si las cadenas no aparecían”, se lee en otro fragmento de las declaraciones de Benítez.

En otro apartado sobre las tensiones entre la conductora y su personal doméstico, se destaca: “Le decía a ella y a Miriam que hablaran entre ellas para que las llaves aparecieran y que no podían irse hasta que no se las diera. Que todo eso era a los gritos, insultos y amenazas con que llamaría a la policía e irían presas. Que la imputada se retiró en ese momento, por lo cual la declarante decidió irse a su casa ya que le temblaban las piernas y se sentía mal, aclarando que estaba embarazada de tres meses”.