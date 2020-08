Tras ser acusada de "maltratadora", el contundente descargo de Mica Viciconte

Mica Viciconte realizó un fuerte descargo en Twitter luego de ser acusada de "maltratadora" en medio de su conflicto con Nicole Neumann. La polémica venía instalada desde hace varias semanas y la panelista de El show del problema, aclaró los tantos e hizo referencia al conflicto que mantiene con la ex de su actual pareja, Fabián Cubero.

"Para los que hablan tanto y con tanta agresión les quiero decir que lo de maltratado me gustaría que me aclaren dónde lo fui", indicó Mica. Y agregó: "Porque hablar al pedo es muy fácil, no? Y después tengo una familia que me enseñó el respeto".

"Defenderse de una agresión no es ser maltratadora. Hay que separar de verdad, hay personas que sufren maltratos y les puedo asegurar que no es mi caso", puntualizó. "Yo no estoy hablando de varios temas y sino busquen desde el día que me llego la cautelar", finalizó, molesta la modelo.