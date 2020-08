La ira de Marcela Tauro en redes: "No todos somos una m..."

Días atrás el fallecimiento de Solange Muse conmovió a toda la sociedad. La joven padecía cáncer desde hace 10 años y a su padre, pese a haber tramitado todos los permisos correspondientes para verla, las autoridades no le permitieron despedirse por las restricciones de la cuarentena.

Marcela Tauro, fue una de las que expresó su enojo en sus redes sociales sobre el reciente hecho. "No puedo creer la falta de compasión que tuvieron para Solange, su padre, su familia. Cada vez nos representan menos las autoridades. ¿Qué les pasa? Por Dios, qué poco corazón. Terrible cargar con semejante carga", comenzó su descargo a través de sus historias de Instagram.

"Pónganse un poco en el lugar de la gente. Si a un político le pasaba eso, ¿hubieran actuado igual? No. Dios todo lo ve. No quisiera estar en la conciencia de esos que no la dejaron pasar. No creo que puedan dormir", continuó.

"Honramos tu destino Solange. PERDÓN. No todos los Argentinos somos una m****”, cerró indignada.