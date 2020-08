¡Marcó diferencia! La particular definición de feminismo de Andrea Frigerio

En diálogo con Catalina Dlugi para su programa Agarrate Catalina, en La Once Diez, Andrea Frigerio habló sobre su concepción del feminismo y reconoció que en la actualidad existe un cambio con respecto al pasado. "No sé si a mí me pasa menos, porque ya soy una mujer grande, pero creo que ahora ese tipo de situaciones como el acoso están aflojando. No estoy diciendo que se terminaron".

"¿Sabés qué pasa? Las mujeres éramos muy críticas de nosotras mismas. ‘Andá a saber esta qué le dijo, cómo lo hizo sentir, lo histeriqueó, seguro que algo le dio a entender'. Ahora hay una sororidad, un entender entre mujeres, sin ser hembristas". Y en ese sentido, Frigerio se definió: "Soy feminista porque soy femenina y me gusta todo lo vinculado al feminismo, pero lo que no soy es hembrista, que es el contrario de machista".

Recordemos que en la actualidad, Andrea disfruta de una gran etapa junto a Lucas Bocchino, con quien está desde hace 30 años. "Ahora estamos de novios: está buenísimo".