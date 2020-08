De espaldas y al descuido: Mike Bahía publicó una foto que le tomó a Greeicy sin permiso

View this post on Instagram

Perdu00f3n si les incomodo por sonreu00edr en tiempos difu00edciles... Creanme que se de todo. No se necesita ser tan culto para darse cuenta de las horribles noticias a diario, de la violencia, la mentira, la indiferencia etc, etc, etc...de la situaciu00f3n que el mundo estu00e1 viviendo y del cual todos hacemos parte... pero SONREu00cdR no me cuesta ni me hace menos consciente y al contrario si me suma, me hace sentir mejor ud83eudd8b. El amor te hace sonreu00edr y cuando digo AMOR no estoy queriendo decir que todo es perfecto... simplemente que cuando hay amor, las cosas siempre buscan un mejor camino, una mejor salida. u2665ufe0f Esto es muy clichu00e9 pero realmente u201cEL MUNDO NECESITA Mu00c1S AMORu201d.