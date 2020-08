¿Puede respirar? Mirá el ajustado look de Kylie Jenner

La empresaria y socialité estadounidense de 23 años, Kylie Jenner, nunca para de generar contenido para los tabloides de espectáculos y los usuarios en las redes sociales. La ex novia del cantante Travis Scott es una de las celebridades más voluptuosas del espectáculo.

Kylie es una de las personas con más seguidores en Instagram. En la actualidad posee más de 191 millones de followers.

En las últimas horas, Kylie Jenner publicó varios videos cortos en sus historias de Instagtam. Una de estas efímeras grabaciones llamó la atención de los fans.

Kylie Jenner by Instagram Stories pic.twitter.com/oI09D99Lhb — espectaculomundo2020 (@espectaculomun1) August 21, 2020

En esta storie se puede ver a Jenner luciendo un escotado y ajustado body estilo marinero que pareciera que no la deja respirar.

La ex pareja de Travis Scott acompaño su llamativo look con medias negras bucaneras y un delicado make up.