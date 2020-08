Fantino volvió a la TV tras recuperarse de coronavirus: "Sentí mucho miedo"

Alejandro Fantino regresó al aire este viernes a la pantalla de América tras recuperarse del coronavirus.

"Tengo el alta, se fue, pero hay un tiempo de alta de recuperación total. No creía que te podía dejar tanto tiempo cansado. Me cuesta cansarme tanto en el trabajo como haciendo deporte. Pero el post es eso básicamente, tengo un poco de cansancio. Ayer me tiré a leer un ratito a la tarde y me dormí 4 horas y media de siesta", indicó el conductor de "Fantino a la tarde".

Con respecto a los síntomas que le hicieron notar la presencia del virus, comentó: "Tenía dolor de espalda y picazón en la garganta el viernes. El sábado a la mañana me levanté con fiebre, llamé a mi médico, me hisopé y dio positivo", explicó sobre los síntomas.

"En mi caso tuve fiebre unas horas y tuve un tránsito por la enfermedad absolutamente bancable. Sentí cansancio pero no dolores", enfatizó Alejandro.

"Ahora sí sentí mucho miedo, mucho cagazo. Un cagazo padre. Esos días estuve muy asustado. Me tomaba la fiebre cada una hora", finalizó.