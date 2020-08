El anuncio de Ivana Nadal que sorprendió a todos

Ivana Nadal se ha convertido en una de las figuras más destacadas en el universo de las redes sociales durante la cuarentena.

Más allá de sus posteos sobre rutinas de entrenamiento y consejos espirituales, la influencer generó gran polémica en estos días, al expresar: “Confío más en mi sistema inmunológico que en cualquier político y vacuna del mundo”.

Tras aclarar que esa expresión no aludía estrictamente a un rechazo contra las vacunas para el tratamiento del Covid-19, la bailarina volvió a demostrar que no le tiene pánico al virus que azota al mundo y decidió pasar por el quirófano para retocarse las lolas en plena pandemia.

"Se está acercando el día de mi operación así que estoy muy contenta. Me voy a achicar y reacomodar mis tetas, después de casi 12 años de la última operación. Cuando tenía 18 años me operé las lolas. Era muy chiquita de edad y de contextura, no tenía nada de masa muscular. El cirujano de ese momento me pone los implantes detrás del músculo sin explicarme que era mas doloroso y que no era la mejor decisión, esa lola se me salía de lugar internamente. Me acostaba y se iba para el costado. Me paraba, y se caía”, contó a través de las redes.

Y finalizó: “Fue una experiencia muy traumática (…) Cada uno es dueño de su cuerpo y de su vida. Y entre los cambios físicos y las malas decisiones de mi cirujano de aquel entonces creo que es el momento de hacerlo”.