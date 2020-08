“Es una agresión”: La descarga de “Doña Florinda” porque “El Chavo” sale del aire

Este domingo el mundo del entretenimiento de toda Latinoamérica fue impactado con una noticia que nadie se esperaba: tras más de 50 años de emisión continua, el grupo Televisa confirmó que todos los programas creados por el comediante Roberto Gómez Bolaños (conocido como “Chespirito”) salían del aire de manera definitiva en más de 20 países.

Nadie especificó de qué se trataba pero los hijos del comediante dieron a entender que se el asunto fue por problemas en las negociaciones económicas y legales, razón por la cual los directivos de Televisa prefirieron tomar la drástica decisión de no transmitir más programas como El Chavo del 8, El chapulín Colorado e incluso el Doctor Chapatín.

Raúl Brindis, conductor de radio y Televisión de Univisión, dijo que este viernes 31 de julio fue el último día de transmisión ininterrumpida tanto en televisión e Internet, en México y el extranjero.

El hijo del comediante Roberto Gómez Fernández utilizó la red Twitter para confirmar la decisión y su hermana Graciela Gómez Fernández también hizo lo propio expresando el malestar generado tras la misma, pues para nadie es un secreto que los programas mencionados representan un hito en la cultura latinoamericana.

"Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirmen que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo... Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia", indicó.