¿Tiembla Pamela Anderson? La foto de Cardi B que es furor en redes

La rapera y actriz estadounidense de 27 años, Cardi B, sigue disfrutando de los logros obtenidos por su última producción musical realizada. Su nueva canción “WAP”, realizada en conjunto con Megan Thee Stallion, logró posicionarse en el puesto número uno del ranking del Billboard Hot 100 de esta semana.

Hace unas horas, Cardi B compartió unas fotografías en las redes sociales que causaron rápidamente furor entre sus fans.

En estas pic se puede ver a la intérprete de “I Like It” al estilo Pamela Anderson. La cantautora luce una cabellera rubia platinada, bustier, leggings y botas todas en la gama del negro. Además, de un make up estilo glam y uñas largas rojas que hacen juego con el color de fondo de la imagen.

“Dáselo a Bardi” escribió Cardi B para acompañar su nuevo look. Muchos de sus followers la compararon con Anderson.

Los usuarios de Instagram hicieron hincapié entre la semejanza de Cardi B y el look de los 90´ utilizado por Pamela en la película “Barb wire”.