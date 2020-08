Operaron de urgencia a Marcela Tauro

Marcela Tauro fue intervenida de urgencia por un problema en la boca. Después de varias horas de intenso dolor y molestias, la panelista de Fantino a la tarde debió atravesar una intervención quirúrgica. Uno de sus dientes estaba dañado y llegó a afectarle el nervio, lo que le venía generando alteraciones a la hora de comer y de hablar.

La operación estaba prevista para el último viernes pero, con el fin de respetar todos los protocolos que impone el Covid 19 tras la confirmación positiva del hisopado de Alejandro Fantino, fue reprogramada. Sin embargo, el malestar fue tan intenso y se incrementó que debieron concretarla si o si.

En principio, tiene que hacer reposo por las próximas 72 horas con el fin de que cicatrice la herida y su evolución sea favorable, por lo que es posible que por unos días esté ausente del programa de las tardes.

"Estoy en reposo, me operé hoy de la boca. Tuve un problema en un hueso, fue horrible. Será un proceso largo…", contó en exclusiva al sitio Paparazzi.

"Tendré para tres días de reposo, depende. Me Iba a ser el viernes pasado pero por el Covid de Ale… Fue de urgencia. No voy a iré a la radio ni saldré al aire en la tele por estos días. Me estoy recuperando en casa", finalizó Tauro.