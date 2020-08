La dramática experiencia de Coni Mosqueira con el Covid-19

View this post on Instagram

Pensaba q no me lo iba a agarrar, o que si me lo agarraba iba a ser asintomu00e1tica, o que la iba a pasar como una gripe normal. Pero no! Ya puedo contarles q fue la semana mu00e1s dura que me tocu00f3 vivir. No tengo ninguna complicaciu00f3n preexistente, me alimento sano, hago deporte, soy joven, tengo 27 au00f1os, no fumo, no bebo, y asu00ed y todo, este bicho ud83eudda0 me la hizo parir como nunca. Tuve dolor de cabeza y dolores corporales como nunca tuve antes. Dolores en mu00fasculos que ni siquiera sabu00eda que existu00edan. Me dolu00edan las cervicales, la espalda, la nuca, el ciu00e1tico, la cintura, las costillas , las piernas, los ojos.. tanto q no soportaba ni la pantalla del celular, ni la tele ni la misma luz del velador. No tuve fiebre en ningu00fan momento, pero si mucho miedo, mucha incertidumbre, uno piensa que no es nada, pero cuando lees el u201cdetectableu201du2026 me asuste muchu00edsimo. El saber que tenes adentro tuyo el virus que tiene atemorizado a todo el mundo y que matu00f3 a tanta gente, y la incertidumbre de no saber cu00f3mo miu00e9rcoles puede reaccionar en tu cuerpo. Arranque sin su00edntomas, pensando que iba a ser asintomu00e1tica. Pero en el du00eda 3 arrancaron los dolores y cada vez mu00e1s fuertes. Y mucho cansancio, agotamiento extremo, Todavu00eda sigo teniendo dolores leves, pero ya en plena curaciu00f3n y sintiu00e9ndome cada du00eda mejor. Cuu00eddense. No es joda y si les pasa a descansar, dormir y pensar en cosas lindas y luminosas hasta que se vaya. usen tapabocas, lu00e1vense la manos, mantengan la distancia social,. Y gracias a todos por preocuparse y sus lindos mensajes, cargan de energu00eda! Cada mimo que se le da a alguien enfermo es regalarle energu00eda que le hace bien. Tirar buena onda y lindos augurios solo mejora a quien lo tiene . Acu00e1 seguimos, descansando, comiendo bien, y escuchando mu00e1s mantras que nunca. ud83euddd8ud83cudffcu200du2640ufe0f gracias por todo y de todo se aprende u2764ufe0f No quiero asustar, solo cuento mi experiencia. Les mando un beso grande y gracias d nuevo u2728u2728u2728