Ivana Nadal generó una nueva polémica: ahora cuestionó la efectividad de las vacunas

Científicos de todo el mundo están trabajando en una vacuna contra el coronavirus. La semana pasada, Alberto Fernández anunció que la Argentina producirá la vacuna desarrollada por la universidad de Oxford y que estará lista para ser utilizada en el primer semestre de 2021.

Aunque todavía faltan unos meses, esta noticia generó una gran esperanza. En medio de este contexto, hay algunas personas que no confían en la eficacia de la vacunación, como ejemplo la popular modelo Ivana Nadal.

En su cuenta oficial de Instagram, la influencer compartió con sus más de 2 millones de seguidores una historia en la que aparecía la imagen de un cuerpo humano con un fuerte mensaje: "Confío más en mi sistema inmunológico que en cualquier político y vacuna del mundo".

De esta manera, la ex panelista de Bendita generó una nueva polémica en las redes sociales. El científico Fabricio Ballarini expresó su opinión en Twitter sobre este tema: "Este tipo de información antivacunas destruyen años de campañas de vacunación".

Este tipo de información antivacunas a millones de personas (@ivinadal tiene 2 millones de seguidores en IG) destruyen años de campañas de Vacunación. Basta de evidencias falopa en medios y redes sociales. Son un peligro para la salud pública. pic.twitter.com/oDvujpTExE — Fabricio Ballarini (@FabBallarini) August 16, 2020

Algunos personas no creen en su eficacia y como consecuencia en el mundo aparecen cada vez más casos de enfermedades superadas como el sarampión o la rubeola por la simple causa de la no vacunación.

Los expertos en comunicación sanitaria están muy preocupados y creen que deben comenzar a sentar las bases para la aceptación de la vacuna contra el COVID-19, dado que "la avalancha de desinformación ha aumentado", según publicó la revista Science.

Recordemos que no es la primera vez que Nadal es criticada por sus publicaciones en las redes sociales. Hace un mes, realizó un video en el que daba consejos a las personas que perdieron un ser querido: "El estrés proviene de problemas y dolores que tenemos internamente. Entonces, ¿por qué nos entregamos simplemente a decir que es estrés, y no analizamos y sanamos el problema? Muchas veces, uno me va a decir: ‘Mi problema no tiene solución porque es que mi papá murió, ¿qué querés que haga?’. Quiero que sueltes, que sueltes todo ese dolor que tenés adentro porque tu papá murió...".