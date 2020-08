Durísima noche para Lizardo Ponce en el Cantando 2020: lo criticó hasta Marcelo Tinelli

Lizardo Ponce no está cosechando las mejores devoluciones por parte del jurado del Cantando 2020. En su tercera participación en el certamen, el influencer y su partenaire, Lucía Villar, hicieron una versión del tema "Loquita", de Márama. Y hasta Marcelo Tinelli, utilizando su cuenta de Twitter para criticarlo.

"Qué raro ver a alguien de pantalones cortos en la pista del @cantando2020. No me gustó nada esta noche @lizardoponce. Muy desafinado. Y lo adoro", escribió el conductor de ShowMatch, arrogándose el rol de quinto jurado.

"Hay que tener en cuenta de dónde vienen y cómo empezaron. A esto le falta mucho, pero hay un progreso y yo me enfoco mucho en eso, en que la gente es capaz de mejorar", empezó diciendo Nacha Guevara. La artista había sido la primer en tener un encontronazo con el influencer. De todas formas, antes de dar su voto secreto, remarcó que el problema de Ponce era que era demasiado tímido.

Enseguida llegó el turno de Karina La Princesita, quién no dudó en asegurar que lo que había visto y escuchado había estado "feito". "Di mi voto de confianza la vez anterior y algo se logró. No me gustó, pero como vos te divertiste es el camino por dónde tenés que seguir", le dijo la cantante. Y remarcó la gran "desafinación" que había tenido al comienzo del tema, para luego ponerle un 5.

Por la misma línea siguió la devolución de Pepito Cibrián. "Sentí que estabas muy desafinado al principio. Yo creo que eran más nervios que desafinación. No es malo ser inseguro en algunas coas, acá estas jugando. Pero era como un juego de chicos en el que cada uno iba a para su lado", dijo el director teatral. Lo calificó con un 6.

Finalmente, llegó el turno de Moria Casán, quien no se anduvo con sutilezas. "Me hizo todo mal, perdonen. Feo mal. Desde que salieron me hizo mal a los oídos. Poca gracia tuvieron también", dijo la One, quien le pidió a Lizardo que tratara de mejorar su presencia escénica. Un 1 fue le puntaje de la "One".

En total, el influencer y su compañera se llevaron apenas 12 puntos, con lo que se convirtieron en la pareja con el puntaje más bajo de la ronda de cumbia hasta el momento.