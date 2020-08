La advertencia de Pampita si algún hombre le dice "no" en la intimidad

Carolina "Pampita" Ardohain está cumpliendo el aislamiento tras el caso positivo de coronavirus de la panelista Cora Debarbieri.

Desde su casa, mantiene participación en su programa "Pampita Online", y le confesó a sus panelistas cuándo podría tener un hijo junto a su marido, Roberto García Moritán.

"Nos gustaría, yo creo que puede ser el año que viene. No va a ser este año", comentó la conductora generando la sorpresa de todos. A su vez, y para despejar rumores, aclaró que no está embarazada.

Más allá de los planes de maternidad, la modelo también habló con sinceridad con respecto a su performance en la intimidad, así como también de las expectativas para quien esté con ella: “Si me dice que no, chau. Si no quiere el mal humor me dura una semana. Para mí nunca es una molestia… ¡Conmigo mejor andá bien!”, advirtió la modelo.