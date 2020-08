El duro momento que vivió Eva Anderson tras el accidente de su hija

“Así como está bueno compartir los momentos felices, también está bueno mostrar los difíciles”, escribió en sus redes Evangelina Anderson para sus más de dos millones de seguidores.

Su hija Lola, de 7 años, sufrió un accidente durante su clase de equitación que le dio un gran susto. “Lo llevé de una cuerda y cuando se encontró con el otro caballo se empezaron a pelear. Empezó a correr y me empujó. Me caí y me raspé la espalda y la rodilla, aunque esa herida no duele tanto”, relató la pequeña frente a la cámara.

La modelo también compartió las fotografías que le iba enviando a su marido, Martin Demichelis, para calmarlo ya que él se encontraba en Munich al momento del accidente.

“Esta es la foto que le mandé a Demi desde la ambulancia para que vea que Lola estaba bien y se quede tranquilo porque él estaba en Alemania. Fue un milagro”, escribió la modelo junto a una instantánea de la pequeña al ser asistida por los médicos.