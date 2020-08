Tristeza: el doloroso momento que atraviesa Luis Miguel

El cantante y productor mexicano de 50 años, Luis Miguel, se encuentra pasando un triste momento tras el fallecimiento de una de sus mayores fanáticas, Martha Codó. La señora murió de un infarto este lunes pasado.

La señora quien asistió a más de 300 shows del “Sol de México” ya había ensamblado una relación superior artista- fanático. Incluso el intérprete de “Suave” se habría cruzado en más de una ocasión con Martha saludándola y abrazándola.

Además, Luis Miguel hizo referencia a la señora Codó en el momento en el que cumplió su asistencia número 300 a sus conciertos : “Voy a decir algo bien interesante, vamos a cumplir 300… Es increíble, en todos los conciertos que he estado aquí, esta hermosa señora ha estado aquí conmigo… en todos. Es más, es probable que haya estado más veces que yo. No sé como me aguantas. Gracias por estar siempre a mi lado".

Aunque, el artista no se ha pronunciado aún por la dolorosa perdida, tuvo el lindo gesto de enviar un distinguido ramo de flores al funeral de Martha Codó. El mismo estaba compuesto por rosas blancas, las cuales formaban un círculo y un listón negro con el nombre de Luis Miguel grabado.

Muchos tabloides de espectáculo y periodista de México despidieron con cariño a la fanática número 1 de Luis Miguel, quien lo presenció en más de 5 paises.